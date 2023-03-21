Hobi olarak taşlara şekil vermeye başladı, şimdi ürettiği ürünleri yurtdışına bile satıyor

Kastamonu’da, 18 yıl önce hobi olarak doğal taşlardan tasarımlar yapmaya başlayan 62 yaşındaki Perihan Saka, kurduğu atölyede taleplere yetişemez hale geldi.

Kastamonu’da yaşayan 62 yaşındaki Perihan Saka, 18 yıl önce merak üzerine taş sanatına ilgi duymaya başladı. Doğal taşlara şekil vererek kolye, bileklik gibi takılar yapan Saka’nın ürettiği eserler çevresindeki vatandaşlardan ilgi görmeye başladı. Taleplerin her geçen gün artması üzerine Saka, işlerini büyüterek Kastamonu kent merkezinde bulunan İsmail Bey Külliyesi El Sanatları Çarşısı’nda kendi atölyesini kurdu. Saka, atölyede yaptığı el emeği takıları satışa sunuyor. Öztürk, hobi üzerine başladığı meslekte elleriyle tasarladığı takıları birçok ülkeye ihracat yapıyor.

“Sattığımız ürünlerin tasarımını tamamen dizaynı ve örgüsüne kadar kendimiz yapıyoruz”

Yaptığı işi sevdiğini söyleyen Perihan Saka, “2004 yılında bir hobi olarak başladım. Daha sonra çeşitlendirip, kendi imalatımızı yapmaya başladık. Şu anda yurt içi ve yurt dışı siparişler geliyor. Kendi imalatımız olduğu için biraz daha avantajlı duruma geçiyoruz. Tabii kendi imalatımız olunca biraz daha farklı oluyor, dışarıdan alıp satma gibi olmuyor. Talepler üzerine online satışlara başladık. Yurt dışına toptan satışlarımızda oldu. ve zamanla oluyor. Sattığımız ürünlerin tasarımını tamamen dizaynı ve örgüsüne kadar kendimiz yapıyoruz. Önce hobi hedefiyle yaptığımız ürünleri satıyorduk. Daha sonra bunu geliştirip, değişik modeller tasarlayıp satışa sunduk. Baktık satışlarımız çok güzel, daha çok ilerlettik. Ne kadar çok satış olursa insan o kadar çok üretken oluyor. Bu can bedende olduğu sürece sürdüreceğim” dedi.