Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi: Kastamonu Belediyespor: 32 - Konyaaltı Belediyespor: 33
HENTBOL KADINLAR SÜPER LİG PLAY-OFF FİNAL SERİSİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA KASTAMONU BELEDİYESPOR, SAHASINDA AĞIRLADIĞI KONYAALTI BELEDİYESPOR'A 33-32 MAĞLUP OLARAK ŞAMPİYONLUK 4. MAÇA UZADI.
KASTAMONU 04.06.2023, 16:24
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor’a 33-32 mağlup oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor’u ağırladı. Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Kastamonu Belediyespor’un 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaaltı Belediyespor öne geçerek Kastamonu Belediyespor’u 33-32’lik skor ile mağlup etti.
5 maç üzerinden oynanan final serisinin dördüncü maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak.