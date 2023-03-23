Gönüllü kadınların ördüğü diz battaniyeleri, huzurevinde kalan yaşlılara hediye edildi

Kastamonu’da bir araya gelen gönüllü kadınlar, ördükleri diz battaniyelerini Yaşlılar Haftası’nda Kastamonu Huzurevinde kalan yaşlılara dağıttı.

Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan “Gönülden Gönüle El Emeği” projesi çerçevesinde Kastamonu’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve gönüllü birçok kadının bir araya gelerek ördükleri diz battaniyeleri, ‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılara hediye edildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Milletvekili Metin Çelik’in eşi Birgül Çelik, Belediye Başkanvekili Mehmet Yurt’un eşi Rasime Yurt ile Proje Sorumlusu ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen, Kastamonu Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyarette geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere gönüllü kadınların ördükleri diz battaniyeleri, yaşlılara dağıtıldı.

Yapılan projeden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, “16-24 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir araya geldiğimiz siz büyüklerimize bizlerden sıcacık dokunuş olması için sivil toplum örgütlerimizin gönüllü hanımları ile ördüğümüz diz battaniyelerimizi dağıtmanın sevinci var içimde. Bizler sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Büyüklerimiz bizler için her daim baş tacıdır. Hepinizin günü kutlu olsun. Hepinize sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen ise yapılan projeler ile Kastamonu’da kamu-sivil toplum kuruluşu diyaloğunun geliştirilmesi, sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin artırılması ile sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanlarında ilde ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başbilen, “Yaşlılar Haftası münasebetiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle büyüklerimizin yüzünde ufak da olsa gülücük açtırdıysak ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Diz battaniyelerinin dağıtımının ardından Kastamonu Huzurevinde kalan yaşlıların Yaşlılar Haftası kutlanarak, pasta kesildi.