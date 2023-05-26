Dolu yağışının vurduğu Taşköprü sarımsağı tarlalarında yüzde 50 verim kaybı öngörülüyor

Kastamonu’nun Taşköprü ve Devrekani bölgesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sebebiyle 14 bin dekar tarım arazisinde hasar meydana geldi. Dolunun vurduğu tarım arazilerindeki Taşköprü sarımsağında yüzde 50 civarında verim kaybı öngörülüyor.

Kastamonu’da son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerinde hasara sebep oldu. Taşköprü ilçesine bağlı Donalar, Beyköy, Avşar, Karapülçek ve Duruca köylerinde 12 bin dekar sarımsak, mısır, pancar, arpa, yulaf ekili tarım alanları, dolu ve kuvvetli sağanak sebebiyle zarar gördü. Devrekani’de de Mütevelli Mahallesi ile Laçin, Kınık ve Çorbacı köylerinde şiddetli sağanak yağışların ardından Devrekani Çayı’nın taşması sebebiyle tarım alanları sular altında kaldı.

“Sarımsak tarlalarında dolu yağışı neticesinde verimde yüzde 50 civarında kayıplar öngörüyoruz”

Taşköprü’de sarımsak tarlalarında dolu yağışı neticesinde verimde yüzde 50 civarında kayıpların yaşanabileceğini öngördüklerini belirten Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, "İlimizde özellikle Taşköprü ve Devrekani bölgesinde son 2-3 gündür aşırı yağışlar, hatta dolu yağışları ile birlikte yer yer çay kenarlarında taşkınlar oluştu. Özellikle dolu yağışı sebebiyle sarımsak tarlalarında hasarlar olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımızın 2-3 gündür yaptıkları tespitler neticesinde özellikle sarımsak tarlalarında dolu yağışı neticesinde ileriye dönük verimde yüzde 50 civarında kayıplar yaşanabileceğini öngördük. Taşköprü’nün 5 köyünde lokal olarak dolu yağışı olduğunu tespit ettik. Yine Devrekani Çayı’nda da taşkınlar sebebiyle 3-4 köyümüzdeki arazilerde zarar oluştu. Şu anda Devrekani bölgemizde yağışlar halen devam ediyor. Suların çekilmesini bekliyoruz, sular çekildiğinde o bölgedeki zararlara da öyle bakacağız. Sarımsak ekili olan arazilerde dolu yağışı etkili olduğu için bu arazilerde de özellikle çiftçilerimizin TARSİM sigortası yaptırması sebebiyle zararları karşılanacak ama TARSİM sigortası olmayan yerlerde de bizler komisyonlarımızı kurarak zarar tespitlerimizi yapacağız. Daha sonra tespitlerimizi bakanlığımıza göndereceğiz, zararlarının karşılanması noktasında. Sadece sarımsak alanlarında değil, diğer alanlarda da özellikle şeker pancarı, buğday, arpa, yulaf gibi ekili alanlarda da vatandaşlarımızın TARSİM sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bundan sonrası için TARSİM sigortasına duyarlılık gösterir” dedi.

“Taşköprü’de 12 bin dekar, Devrekani’de de 2 bin dekar tarım alanı zarar gördü”

Dolu ve sağanak yağışların ardından Taşköprü’de 12 bin dekar ve Devrekani’de de 2 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyleyen Tanrıkulu, “Taşköprü’de Donalar, Beyköy, Avşar, Karapülçek ve Duruca köyleri ile Devrekani’de Mütevelli Mahallesi ile Laçin, Kınık ve Çorbacı köylerinde hasar olduğunu tespit ettik. Bundan sonrada hasar tespit çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızın hasarlarını tespit ettikten sonra bakanlığımıza göndereceğiz. Taşköprü’de 12 bin dekar alan ile Devrekani’de de 1,5 dekar alan etkilendi. Sarımsak ekili olan alanlar 2 bin dekar civarında, gerisi buğday, arpa, pancar, yonca, yulaf gibi bir ekiliş düzeni var. Yağışların 10-15 gün kadar daha devam edeceğini öngörüyoruz. Bu sürede vatandaşlarımızın dolu ve sağanak yağışlara dikkat etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Hasarımız büyük, yüzde 70-80 civarında özellikle sarımsakta zararımız var”

Taşköprü’de Donalar köyü Muhtarı Cengiz Sürer ise, “Yağmur bir süredir bölgemizde yağıyor. İki gün önce bölgemize 40 dakika boyunca dolu yağdı. Çok iri yağmadı yoksa hasarımız çok büyük olurdu. Sarımsak, pancar, arpa, buğday, yulaf ekmiştik. Bunların hepsinde zarar oluştu. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri geldi, rapor tuttular. Hasarımız büyük. Yüzde 70-80 civarında özellikle sarımsakta zararımız var. Sarımsak bitti sayılır, bunlardan artık çok fazla baş olmaz. Bu yapraklar zarar gördüğü için sarımsakta baş olmayacak artık. Dönümünde 1,5 ton aldığımız yerden şimdi 500 kilogram alamayacağız. Bereket versin sarımsaktan para kazanıyorduk ama bu yıl çok sıkıntı oldu, Allah’tan gelen bir şey” şeklinde konuştu.

“51 dönüm ekili tarım arazım dolu yağışında zarar gördü”

Taşköprü’de Donalar köyünde sarımsak üreticisi Faruk Alpan da, “Yaklaşık üç gün önce dolu felaketi ile karşılaştık. Büyük derecede hasarımız var. İl Tarım Müdürlüğümüzden yetkililer geldiler, hasar tespit çalışmalarında bulundular. Sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Sigortalı olan arazilerimiz var, bunlara bir an önce ekspertizin gelmesi için talepte bulunduk. En kısa sürede hasar tespit çalışmalarının yapılarak zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Allah’tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. 51 dönüm ekili arazim vardı, 15 dönümü sarımsak ekiliydi. Gerisi mısır ekiliydi, tamamen dolu hepsini budayıp geçti. Sarımsağımız sigortalı fakat mısırda fazla bir destek alamıyoruz diye yaptırmamıştık” ifadelerini kullandı.