Çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi
KASTAMONU’NUN KÜRE İLÇESİNDE ÇAYA İNEN AYILAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ.
KASTAMONU 04.06.2023, 11:54
Kastamonu’nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kastamonu’nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ayıları gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların ayılara seslenmesinin ardından panikleyen ayılar ise bölgeden uzaklaşarak ağaçların arasında gözden kayboldu. Vatandaşların ayılarla konuşmaya çalışması ise gülümsetti.