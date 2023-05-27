Büfeye dadanan çakmak hırsızı yakalandı

Kastamonu’da bir büfeden defalarca çalmak çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da bir şahıs, alışveriş için gittiği büfeden defalarca çakmak çaldı. Çakmakların eksilmesinden şüphelenen büfe işletmecisinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi ile çakmakların bir şahıs tarafından çalındığı ortaya çıktı. Büfe işletmecisinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde, çakmakların B.C. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlendi. Ekipler tarafından şahıs gözaltına alındı.