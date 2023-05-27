Son Dakika
Büfeye dadanan çakmak hırsızı yakalandı
KASTAMONU’DA BİR BÜFEDEN DEFALARCA ÇALMAK ÇALAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
KASTAMONU 27.05.2023, 10:17
Kastamonu’da bir büfeden defalarca çalmak çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da bir şahıs, alışveriş için gittiği büfeden defalarca çakmak çaldı. Çakmakların eksilmesinden şüphelenen büfe işletmecisinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi ile çakmakların bir şahıs tarafından çalındığı ortaya çıktı. Büfe işletmecisinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde, çakmakların B.C. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlendi. Ekipler tarafından şahıs gözaltına alındı.