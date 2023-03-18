Bu proje ile itfaiyeciliğin mesleki standartları belirlendi

Kastamonu Üniversitesi’nin desteklenmeye hak kazanan projesi ile itfaiyecilerin görevlerini yerine getirmede, fiziksel uygunluğunun, mesleki standartları belirlenmiş oldu.

Kastamonu Üniversitesi “İtfaiyecilerde Kardiyorespiratuar Uygunluğunun Kardiyometabolik Risk Faktörleri ve Testosteron Seviyesine Etkisinin İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde kabul edilerek, destek almaya hak kazandı. Üniversite akademik personeli Öğr. Gör. Nuray Demiralp’in yürütücü olarak yer aldığı projede, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bilgehan Baydil ve Doç. Dr. Veli Volkan Gürses araştırmacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hürmüz Koç danışman olarak görev alıyor.

Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Nuray Demiralp’in yürütücülüğünü yaptığı proje ile itfaiyecilerde sağlıkla ilgili program standardı normu oluşmasına katkı sunuldu. Bu çalışma ile itfaiyecilerin iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde kardiyorespiratuar uygunluğunun sağlanması amacıyla, itfaiyecilerin mesleğe girişinde bir standart belirlenmesi hedeflendi. Bu sayede sağlıklı ve nitelikli iş gücü profili hedeflenerek, profesyonel bir meslek olan itfaiyecilerin görevlerini yerine getirmede, fiziksel uygunluğunun, mesleki standartları belirlenmiş oldu.