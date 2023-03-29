5. kattan düşen çocuk yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 5’inci kattaki evin balkonundan toprak zemine düşen yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Molla Hüsrev Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki evin balkonunda dengesini kaybeden yabancı uyruklu Y.Ö. (2), toprak zemine düştü. Yaralanan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.Ö. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.