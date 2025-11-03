Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 37,15 olarak gerçekleşti. Bu oran, konut ve iş yeri kiralarındaki azami zam sınırını belirleyen tavan oran olarak uygulanacak.

Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin Sınır Netleşti

Yasal düzenlemeye göre, konut kira artışlarında yüzde 25’lik zam sınırı Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Bu nedenle Kasım ayında yapılacak kira artışlarında, TÜFE’nin on iki aylık ortalaması esas alınacak.

Dolayısıyla Kasım ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde en fazla yüzde 37,15 oranında artış yapılabilecek. Bu oranın üzerindeki artışlar, yasal olarak geçerli sayılmayacak.

İş Yeri Kiraları da Aynı Orana Tabi

İşyeri kiralarında ise uzun süredir TÜFE ortalamasına göre artış uygulaması devam ediyor. Dolayısıyla Kasım ayında iş yeri kiraları da aynı şekilde yüzde 37,15 tavan oranına göre artırılabilecek.