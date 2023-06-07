TVF Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon Fethiye Zirve Spor Kulübü forması giyen Şevval Acıbal’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Karşıyaka Voleybol, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar 18 yaşındaki smaçör Şevval Acıbal’ı renklerine bağladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Smaçör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu oyuncu Şevval Acıbal ile 2 yıllık sözleşme imzaladık oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamız ile başarılar diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan 18 yaşındaki voleybolcu, Fethiye Zirve Spor Kulübü ve Sakarya Voleybol formalarını terletti.