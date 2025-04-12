Çorum Belediyesi kar yağışının aniden bastırması nedeniyle kuşları ve yaban hayvanlarını unutmadı.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi, Sıklık Tabiat Parkı fauna tanıtım alanında bulunan yaban hayvanlarının ve kuşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için seferber oldu. Aniden bastıran kar yağışının ardından Çorum Belediyesi ekipleri Sıklık Tabiat Parkı’nda bulunan geyik, ceylan, karaca ve doğadaki kuşlar için harekete geçerek besleme yaptı.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler doğal yaşam alanlarında ki kuşlar için doğaya yem bırakırken, Sıklık Tabiat parkı içerisinde yaşamlarını sürdüren hayvanları da unutulmadı. Ekipler yemleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.