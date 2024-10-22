Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kadim Kudüs Çalışma Grubu ve Firar Dergisi; bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 11’incisi düzenlenen “Konya Kitap Günleri”nde anlamlı bir stant açtı. Büyük ilgi gören “Özgür Filistin” temalı standa uğrayan vatandaşlar; hem Filistin halkının yaşadığı acıları ve katliamları yüreklerinde hissediyor hem de Gazze soykırımı ile dramı hakkındaki düşüncelerini küçük notlarla kaleme alarak stantta oluşturulan “Kudüs Duvarı”na yapıştırıyor.KONYA (İGFA) - Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve bu yıl 11’inci kez Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Konya Kitap Günleri” sürerken; Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, söz konusu organizasyonda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

KARATAY KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ’NDEN ANLAMLI STANT

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kadim Kudüs Çalışma Grubu ve Karatay Gençlik Meclisi bünyesinde yayın yapan Firar Dergisi’nin de desteğini arkasına alan Karatay Gençlik Meclisi; bu yıl Gazze’deki drama dikkat çekmek için “Özgürlük İçin Oku” mottosuyla organize edilen etkinlikte “Özgür Filistin” temalı bir stant açtı.

Büyük ilgi gören standa uğrayan vatandaşlar, stantta görevli Karatay Gençlik Meclisi ve Kadim Kudüs Çalışma Grubu temsilcileriyle hem tanışıp gençlik meclisinin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuyor hem Gazze’deki dram konusunda farkındalık oluşturan etkinliklere katılıyor. Vatandaşlar ayrıca, Gazze soykırımı ve Filistin hakkındaki düşüncelerini de kaleme alarak stantta oluşturulan “Kudüs Duvarı”na notlar halinde yapıştırıyor. Birbirinden anlamlı 9 farklı atölyenin bulunduğu stantta çocuklar da Filistin ve Gazze halkının yaşadıklarıyla ilgili resimler yapıp kendilerine hediye edilen “Hanzala” figürünü boyuyor ve böylece bu anlamlı etkinliğe katılmış oluyorlar.

KONYALI VATANDAŞLARDAN KARATAY KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ’NE GAZZE DRAMI FARKINDALIĞI TEŞEKKÜRÜ

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kadim Kudüs Çalışma Grubu ve Firar Dergisi’nin birlikte açtığı stant vatandaşların da takdirini topluyor. Vatandaşlar şunları ifade ettiler; “Her birimizin birer Müslüman olarak ilk kıblemiz olan Kudüs’e ve Filistin’e dair bir sorumluluğumuz var. Bu konuda herkesin bilinçli olması ve bu farkındalığı da çocuklarımıza da aşılamamız gerekiyor. Bu anlamda Karatay Kent Konseyi çok güzel bir stant açmış. Karatay Belediyesi’ne ve Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne teşekkür ediyoruz.”

VATANDAŞLARIMIZIN STANDIMIZA OLAN İLGİSİ VE FİLİSTİN KONUSUNDAKİ BİLİNCİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu Konya Kitap Günleri’nde oluşturdukları stant ve burada yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

“Özgür Filistin” temasıyla kurdukları standın vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğüne vurgu yapan Ahmet Babuççu; “Amacımız Kudüs özgür oluncaya kadar Filistin ve Gazze halkının yaşadıklarını zihinlerde tutmaya devam etmektir. Standımız oldukça ilgi görüyor ve vatandaşlarımızın bu konudaki bilinci de bizleri mutlu ediyor. Tüm etkinlik ve projelerimizde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya da teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN HASAN KILCA HERKESİ “ÖZGÜR FİLİSTİN” STANDINA DAVET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kadim Kudüs Çalışma Grubu ve Firar Dergisi’nin birlikte açtığı standa davet etti. Başkan Hasan Kılca şunları aktardı; “Karatay Belediyesi Gençlik Meclisimiz; Kadim Kudüs Çalışma Grubu ve Firar Dergisi ile birlikte, Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri’nde. 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan Konya Kitap Günleri’ne ve ‘Özgür Filistin’ temalı standımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.”