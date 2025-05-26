Yakakent Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen hasat etkinliği, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Kafeslerden özenle çıkarılan somonlar, soğuk zincir sistemine uygun şekilde kutulara yerleştirilerek ihracata hazır hale getirildi.

Samsun, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Öne Çıkıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte toplam 40 su ürünleri yetiştiricilik tesisi faaliyet gösteriyor. Bu tesislerin önemli bir kısmı Karadeniz açıklarında, baraj göllerinde ve göletlerde üretim yapıyor. Samsun’un yıllık toplam üretim kapasitesi 32 bin 869 ton düzeyine ulaşırken, bunun 14 bin 194 tonu Türk somonu ve levrek, 9 bin 675 tonu ise alabalık üretiminden oluşuyor.

Vali Orhan Tavlı, hasat töreninde yaptığı konuşmada, Samsun’un tarımda olduğu kadar balıkçılıkta da güçlü bir merkez haline geldiğini vurguladı. “Yakakent’in tertemiz denizinde yetiştirilen Türk somonları artık dünya sofralarında yer buluyor. Samsun, su ürünleri üretiminde stratejik bir üs haline geliyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, ilgili bakanlıklarımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Yakakent Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’ni hayata geçireceğiz” dedi.

2024’te 100 Milyon Dolarlık İhracat, Hedef Daha Yükseği

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Samsun’da yetiştirilen alabalıkların bir kısmının iç pazarda tüketildiğini, kalan kısmının ise Yakakent’teki deniz kafeslerine taşınarak burada büyütüldüğünü söyledi. Ortalama 1,25 kilogramı geçen bu balıkların “Türk somonu” olarak adlandırıldığını belirten Sağlam, “2024 yılı itibariyle yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamın yıl sonunda daha da artmasını bekliyoruz. Japonya başta olmak üzere birçok ülkenin ilgisi oldukça yüksek” dedi.

Türk somonunun hem hızlı geliştiğini hem de lezzetiyle ön plana çıktığını vurgulayan Sağlam, ürünün yetiştirilme sürecinde kalite standartlarına uygun yemler kullanıldığını, pigment açısından zengin besinlerle et renginin ve kalitesinin artırıldığını ifade etti.

Samsun’daki su ürünleri tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam edilirken, bu sayı işleme ve paketleme aşamalarında 300 kişiye kadar ulaşıyor.

Vural: "Türk Somonu Dünya Sahnesinde Yerini Alıyor"

Sektör temsilcilerinden Ahmet Tolga Vural da Türk somonunun uluslararası pazarda giderek daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. “Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2 milyar doları aşmış durumda. Türk somonu bu başarının önemli bir parçası. Özellikle Rusya ve Japonya gibi ülkelerde çok yoğun talep görüyor” açıklamasında bulundu.