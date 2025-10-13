Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Şu anki balıklarımız kıyılardaki hamsiler. Soğuk olmadan hamsi yağlanmaz, lezzetli olmaz. Asıl hamsi Azak Denizi’nden gelecek” dedi.

Deniz suyu sıcaklıklarının hâlâ yüksek olduğunu vurgulayan Malkoç, hamsi göçlerini şöyle açıkladı: “Deniz sıcak olduğunda hamsi günde 40-50 mil yol alıyor, soğuk olduğunda ise sadece 5 mil. Sıcak deniz balığın yağlanmasını engelliyor. Hamsi sezonu her zaman 10 Kasım’dan sonra başlar. Şu an tezgâhlarda gördüğünüz balıklar turfanda, esas lezzetli balıklar daha gelecek.”

Malkoç, Karadeniz’in hâlâ dünyanın en verimli denizlerinden biri olduğunu belirterek, “Karadeniz’den avcılık açısından sıkıntımız yok. Sorun iklimden kaynaklanıyor. Soğuk havayla birlikte balıkçılar için bereket de geliyor” dedi.

Balıkçılar, havaların soğumasını ve Azak Denizi’nden gelecek yağlı hamsiyi sabırsızlıkla bekliyor.