Daha Önce %44 olan güvenli asansör oranı, 2025 yılı itibarıyla %91’e çıkarak Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Asansör denetimleri; apartman ve site yöneticilerinin bilgilendirilmesi, sosyal sorumluluk projeleri ve periyodik muayene faaliyetleri titizlikle yürütülüyor. Karşılıklı memnuniyet ve bölge güvenliğinin sağlanması hedefiyle, Bahçelievler Belediyesi ile AKM Teknik Muayene arasındaki protokol, 2030 yılına kadar uzatıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından asansörlerin aylık bakımlarının yanı sıra yıllık periyodik kontrollerinin de yapılması gerekiyor. Muayene sonrası asansörler dört farklı renkli etiketle değerlendiriliyor:

Yeşil: Kusursuz, kullanıma uygun.

Mavi: Hafif kusurlu, kullanıma uygun.

Sarı: Kusurlu, eksikliklerin 120 gün içinde giderilmesi gerekiyor.

Kırmızı: Güvensiz, eksiklikler 60 gün içinde tamamlanmalı; kullanımı can ve mal güvenliği açısından riskli.

AKM Teknik Muayene Hizmetleri Genel Müdürü ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Muzaffer Yaşar, “Türkiye Akreditasyon Kurumu (Türk-Ak) 17020 kapsamında akredite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir A tipi muayene kuruluşu olarak Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde 75 belediyeye hizmet veriyoruz. İşimizi sadece mühendislik ve denetim perspektifiyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinç artırma amacıyla sürdürüyoruz” dedi.