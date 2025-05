Karayolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında taraflar bugün Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmede işçi tarafında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, işveren tarafında ise TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek yer aldı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da toplantıda yer aldı.



"Herhangi bize bir ücret söylenmedi"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmede detaylı müzakereler yaptıklarını dile getirdi. Ağar, "Ücretler konusunda herhangi bize bir ücret söylenmedi. Bakanlıkla çalışma yaptıklarını, gelecek hafta bununla ilgili yoğun bir çalışma yapacaklarını ve akabinde teklif vereceklerini söylediler. Biz 27 Şubat'ta teklifimizi vermiştik. Tabii bu süreç içerisinde sendikalarımızın görüşmeleri devam etti. Dolayısıyla son günlere geldik aslında" ifadelerine yer verdi.



"Anlaşma arabulucuyla da sağlanmıyor ise biz grev kararı almak durumundayız"

Ağar, şu anda arabulucu safhasında olduklarını söyleyerek, "Sendikalarımızın büyük çoğunluğu arabulucu safhasında ve 15 günlük süresi var, 6 gün de uzatma yetkileri var. Dolayısıyla arabuluculuk safhası bittikten sonra da anlaşma arabulucuyla da sağlanmıyor ise biz grev kararı almak durumundayız. Grev kararı aldıktan sonra da 53 gün zamanımız var. Yani temmuzun sonuna kadar zamanımız var. Dolayısıyla önümüzdeki hafta TÜHİS'in ve Bakan Yardımcımızın bize vermiş olduğu bilgi neticesinde yoğun bir çalışma yapacaklarını, bize teklif sunacaklarını söylediler. Biz önümüzdeki hafta teklifi bekliyoruz. Şu anda herhangi bir rakam yok" açıklamasında bulundu.



"Çalışanları memnun edecek ücretlerin verilmesini arzu ediyoruz"

Ağar, 600 bin kamu işçisi adına görüşmeleri yürüttüklerini sözlerine ekleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bize verilen teklifin sonucunda ne söylememiz gerekirse ondan sonra bu konuları konuşacağız. Şimdi şunu sorabilirsiniz; ‘Teklif istediğiniz şekilde gelmezse ne yapacaksınız?' Onu o zaman konuşacağız. Belki teklif hoşumuza gidecek, belki gitmeyecektir. Hoşumuza gitmezse, temsil ettiğimiz toplumu tatmin etmese elbette ki o günün durumuna göre görüşlerimizi ve yapmamız gereken olayları da elbette ki o zaman sizlerle konuşacağız. Bu nedenle bu dönem geçmiş yıllara bakarak gerçekten insanlarımızın geçim şartları belli, çalışma şartları belli, paranın dışı iş yerlerine özgü konular var, çalışma şartları var. Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışan iş yerlerimiz var. Bunların hepsini konuşuyoruz. Bugün de konuştuk. Bizim temennimiz her zaman söylediğimiz gibi bu ülkenin çalışanlarına, insanlarına doyurucu bir şekilde memnun edecek bir şekilde ücretlerinin verilmesini arzu ediyoruz, istiyoruz. Aksi halde geçmiş yıllara, 95'li yıllarda, 89'lu yıllara tekrar dönmek istemiyoruz."



"Bir sonraki toplantıda teklif gelmez ise biz tekrar bir araya gelmeyiz"

Verilen teklifin olumlu olmaması halinde tepkilerini göstereceklerini ifade eden Ağar, "Sonuç iyi olmasa elbette ki üretimden gelen gücümüzü, yasadan gelen gücümüzü 600 bin kişiyi temsil ederek gereken neyse yapacağız. Tabii bize herhangi bir rakam verilmediğinden dolayı şu anda ne yapmamız gerektiğini söylemiyoruz. Zaten bundan sonra yapacağımız toplantıda teklif gelmez ise biz tekrar bir araya gelmeyiz. O nedenle mutlaka teklifin gelmesi lazım. Bu önümüzdeki hafta olur. Biz özellikle önümüzdeki hafta bekliyoruz. Bize mutlaka teklifimizin karşılığında bir teklifle gelmeleri gerekir. Teklifle gelmez ise, bize sadece ‘gelin görüşelim tekrar bu teklifi nasıl vereceğiz' diye öyle bir düşünceleri varsa tekrar bir araya gelmenin de anlamı yok. Teklif gelirse o teklife karşı alacağımız tavırları sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Ağar, alacakları teklifin istedikleri şekilde olsa dahi bunu temsil ettikleri işçilere soracaklarını dile getirdi.



"Makul ölçülerde bize bir ücret talep etmelerini bekliyoruz"

Ağar, görüşmelerin bir an önce bitmesini istediklerini ve bu konuda sabırsız olduklarını kaydederek, "Hep birlikte yaşıyoruz. O nedenle bize daha çok zorlamadan, makul ölçülerde insanların da rahat geçim şartlarını sağlayacak şekilde bir ücret talep etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili de çalışmaların yoğun olduğunu söyledi Sayın Bakan Yardımcımız ve TÜHİS Genel Sekreterimiz. Bunları bekliyoruz. Durum şu anda böyle" dedi.



"Cumaya kadar biter"

Bir sonraki toplantının tarihine ilişkin de konuşan Ağar, "Tarih belli değil. Önümüzdeki hafta içerisinde yani salı günü zaten mesai başlıyor, pazartesi 19 Mayıs. Tahmin ediyorum yani cumaya kadar bitirirler diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"53 gün içerisinde grev alma hakkın var"

Grev ihtimaline ilişkin konuşan Ağar, "Yasa gereği arabuluculuk süresi bittiği zaman grev aramak zorundasın. Ama uygulayıp uygulamamak o sendikaların elinde. İster grev aldığı gün grev uygular, isterse 50 gün sonra, 53 gün sonra süresi bittikten sonra uygular. O daha sonraki görüşmemiz gereken işler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önceki görüşmelerde işçi tarafı 21 maddelik tekliflerini sunmuştu. Teklif çerçevesinde günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istenmişti. İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulunmuştu.