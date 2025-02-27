600 Binden Fazla İşçiyi Kapsıyor

Toplu sözleşme süreci, Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsıyor. Zam görüşmeleri, kamu sektöründe çalışan işçilerin maaşlarını ve sosyal haklarını doğrudan etkileyen kritik bir süreç olarak görülüyor.

Görüşmeler Nasıl İlerleyecek?

Bakan Vedat Işıkhan’ın işçi tarafının taleplerini almasının ardından işveren tarafı olan Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) de teklifini sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görüşmelerin takvimi belirlendikten sonra resmi müzakereler başlayacak ve işçilerin zam oranı netleşecek.

Memurlar ve Özel Sektör İçin de Önemli Bir Süreç

Kamu işçilerine yapılacak zam, yalnızca kamu sektöründe çalışan işçileri değil, aynı zamanda 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zamlarını da dolaylı olarak etkileyebilir. 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak. Bunun yanı sıra, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi gibi özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmelerine de referans oluşturabilecek nitelikte.

Kamu İşçilerinin Beklentisi Yüksek

Kamu işçileri, enflasyon karşısında alım güçlerini koruyacak bir zam oranı bekliyor. İşçi sendikalarının talep ettiği yüksek oranlı artış, kamu çalışanlarının yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflerken, işveren tarafının nasıl bir teklif sunacağı ise merak konusu.

Önümüzdeki süreçte yapılacak resmi görüşmelerle birlikte kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.