Hasan Kalyoncu Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Cemal Kalyoncu’nun ablası Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu’nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti.

Cenaze namazı, bugün İstanbul Çamlıca Camii’nde öğlen kılınan cenaze namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, çocukları Bilal ve Hilal Kalyoncu ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Aileyi acı gününde Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eski bakanlar Muammer Güler, Mehmet Ağar, Nurettin Nebati, AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik GöksU, Beyoğlu Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile sevenleri yalnız bırakmadı.

Ekovitrin ailesi olarak Merhum Fahri Cengiz Kalyoncu'ya Cenab-ı Allah’tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı dileriz.