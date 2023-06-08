Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldis
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldis
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