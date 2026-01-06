2025’te Bursa’da Denetimler Artırıldı

Ticaret Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca tüketicinin korunmasına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Perakende sektörü başta olmak üzere AVM’ler, marketler, kafe ve restoranlar, kuyumcular, oto galeriler, emlak ofisleri ve dinlenme tesisleri mercek altına alındı.

Denetimler özellikle yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi gibi alışveriş yoğunluğunun arttığı dönemlerde sıklaştırıldı.

En Yüksek Ceza Emlak ve Kuyumcu Sektörüne

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre:

168 emlakçıya 15 milyon 130 bin 274 lira

82 kuyumcuya 16 milyon 400 bin lira

255 yaş sebze ve meyve künyesi aykırılığına 22 milyon 608 bin 740 lira

6 bin 121 market, kafe, restoran ve lokantada yapılan ürün denetimlerinde 14 milyon 77 bin 644 lira

Diğer iller ve belediyelerden gelen 628 aykırılığa 3 milyon 550 bin 246 lira

olmak üzere toplam 71 milyon 766 bin 904 lira idari para cezası kesildi.

2 Bin 181 Fahiş Fiyat Başvurusu İncelendi

Açıklamada, Haksız Fiyat Artışı Sistemi üzerinden başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere 2 bin 181 tüketici başvurusu yapıldığı, başvuruların tamamının değerlendirilerek gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği ve tüketicilere sistem üzerinden geri dönüş sağlandığı bildirildi.

Denetimlerde Neler Kontrol Edildi?

Yetkililer denetimlerde özellikle şu unsurlara odaklanıldığını belirtti:

Ürün fiyatlarında haklı gerekçe olmadan artış yapılıp yapılmadığı

Kafe, restoran ve lokantalarda menü ve fiyat listesi bulundurulup bulundurulmadığı İki Kahveye 840 TL'yi Çok Bulan Bedri Usta'nın Kendi Mekânında Ayran 300 TL... İçeriği Görüntüle

Marketlerde fiyat etiketi ve raf-kasa fiyat uyumu

CİMER, HFA ve diğer kanallardan gelen tüketici şikayetleri

Fahiş fiyat tespitlerinin tutanak ve alış faturalarıyla birlikte Ticaret Bakanlığı’na iletildiği ifade edildi.

2026’da Ceza Tutarı Artıyor

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılı için her bir aykırılıkta 3 bin 166 lira idari para cezası uygulandığını, 2026 yılında bu cezanın 3 bin 973 liraya yükseltileceğini duyurdu.