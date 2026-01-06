Memur ve emekliler Ankara’da eylem yaptı

Memurlar ve memur emeklileri; artan hayat pahalılığı, düşen alım gücü ve maaş zamlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle Ankara’da eylem gerçekleştirdi. Devlet Memurları Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen eylemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıldı. Eyleme çok sayıda kamu çalışanı ve memur emeklisi katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya, “Adil Ücret, Onurlu Yaşam” sloganıyla ücret politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Enflasyonun faturası memura ve emekliye kesiliyor”

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine dikkat çeken Kaya, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 olarak açıklandığını, bunun sonucunda memur maaşlarına yansıyan artış oranının ise yüzde 18,61’de kaldığını hatırlattı.

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu rakamlar bizim soframızdan eksilen ekmeğin, çocuğumuzun harçlığından kesilen bedelin matematiksel kılıfıdır. Enflasyonun faturasını memura ve memur emeklisine kesmek yalnızca iktisadi bir hata değil, aynı zamanda büyük bir sosyal çöküştür.”

Yetkili konfederasyonları da eleştiren Kaya, toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının yeterince temsil edilmediğini savundu.

“Açlık sınırı 30 bin lirayı aştı, memur geçinemiyor”

Açlık sınırının 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırının ise 98 bin 188 lira olduğunu hatırlatan Kaya, mevcut maaş artışlarının memur ve emeklileri geçim sıkıntısıyla baş başa bıraktığını ifade etti.

Kaya, memur maaşlarının insan onuruna yakışır bir yaşam için yetersiz kaldığını belirterek, şu talepleri sıraladı:

En az yüzde 30 refah payı eklenmeden zam yapılmaması

2023’te verilen refah payının taban aylıklara yansıtılması ve emekli maaşlarına dahil edilmesi

Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarına devlet desteği

Tüm kamu çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım

Lojman tahsisi, lojman olmayan bölgelerde kira desteği

3600 ek göstergenin, birinci dereceye gelen tüm memurlara eksiksiz uygulanması

Yılda ikisi dini bayramlarda olmak üzere 4 maaş ikramiye verilmesi

“Mücadelemiz sürecek”

Osman Kaya, talepler karşılık bulana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Memur ancak bu şekilde borç batağından başını kaldırıp nefes alabilir” dedi.