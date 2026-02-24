Söz konusu destekle proje, Türkiye’nin en yüksek tutarlı dış finansmanlı demiryolu yatırımı olmaya hazırlanıyor.

Bakan Uraloğlu, Gebze’den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı güzergahını kapsayacak stratejik hat için 6 uluslararası kuruluşun finansman sağlayacağını belirtti.

6 Küresel Kuruluştan Güçlü Destek

Proje kapsamında ön anlaşma sağlanan kuruluşlar arasında;

Dünya Bankası

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Asya Kalkınma Bankası

İslam Kalkınma Bankası

OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

yer alıyor.

Uraloğlu, uluslararası finans çevrelerinin projeye gösterdiği ilgiyi “Türkiye’nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin göstergesi” olarak değerlendirdi.

İki Havalimanı İlk Kez Raylı Sistemle Bağlanacak

125 kilometre uzunluğunda planlanan hat, Marmaray’ın Çayırova kesiminden başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı’na ulaşacak, ardından Çatalca’da Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak.

Bu bağlantıyla birlikte, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu hattıyla birbirine bağlanmış olacak. Aynı zamanda Marmaray üzerindeki yolcu ve yük trafiğinin önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.

44 Tünel, 42 Köprü

Proje mühendislik açısından da dikkat çekiyor. Toplam 125 kilometrelik hatta:

59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel

22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü

inşa edilecek. Bu yönüyle proje, Türkiye’nin en kapsamlı demiryolu altyapı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yılda 33 Milyon Yolcu, 30 Milyon Ton Yük

Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğünü belirtti. Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu hattının, Türkiye’nin Asya-Avrupa demiryolu taşımacılığındaki kapasitesini ciddi ölçüde artırması bekleniyor.

İhale hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, 2026 yılı içerisinde sürecin tamamlanarak yer tesliminin yapılmasının ve inşa çalışmalarının başlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte İstanbul’da lojistikte yeni bir dönemin kapıları aralanırken, Türkiye’nin uluslararası taşımacılık koridorlarındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor.