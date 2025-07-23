Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan “İzinsiz Çalıştığı İçin Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınan Yabancıların Çeşitli Masraflarının İşverenlerinden Tahsili Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmek için gün sayıyor. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı ve altı ay sonra uygulamaya konulacak.

Artık masraflar işverene yüklenecek

Yeni düzenleme ile Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışan ve sınır dışı edilen yabancıların; geri gönderme merkezlerindeki barınma, ülkelerine dönüş ve gerektiğinde sağlık giderleri, geçici olarak Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanacak. Ancak bu maliyet, sonradan ilgili işveren veya işveren vekiline tebliğ edilecek. Tebligat sonrası işverenin 1 ay süresi olacak. Ödeme yapılmazsa, bu borç kamu alacağına dönüşecek ve vergi dairesi tarafından tahsil edilecek.

Geri gönderme merkezlerinin günlük ücreti belirlenecek

Yönetmelikte dikkat çeken bir başka detay ise, geri gönderme merkezlerinde barındırılan her bir yabancı için devletin yaptığı günlük harcamaların maktu olarak belirlenmesi. Bu maliyet, en fazla 3 aylık bir süreyi kapsayacak ve her yıl yeniden hesaplanacak.

Sıkı denetim ve bilgi paylaşımı geliyor

Çalışma izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere yönelik denetimlerde tutulan tutanaklar, il göç idarelerine gönderilecek ve sınır dışı işlemleri hızla başlatılacak. Ayrıca iki bakanlık arasında imzalanan veri paylaşım protokolü ile kontrollerde hızlı bilgi akışı sağlanacak.

Yasa net: Çalışma izni olmadan çalıştırmak yasak

Yönetmelikte, Türkiye’de yabancıların çalışma izni olmadan istihdam edilmesinin yasak olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Yeni mali yaptırımlarla birlikte, işverenlere caydırıcı bir uyarı daha yapılmış oldu.