Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, ligde 8 maç sonra forma giyerken ilk derbisinde golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Jhon Duran da süre aldı. Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı. 21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim’de oynanan Stuttgart müsabakasının 87. dakikasında oyuna girerken, bugün de derbide forma giydi. Jhon Duran, Beşiktaş karşısında 66. dakikada forma şansı buldu.

İlk derbisinde golünü attı

Derbide 83. dakikada rakip ceza sahasında Emirhan’a yaptığı presle topu kazanan Jhon Duran, yaptığı vuruşla takımının 3. golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Kolombiyalı forvetin ligdeki ilk golü oldu. Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord karşı 1 gol atmıştı.