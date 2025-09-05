JAECOO markasının Türkiye’deki ilk yılını tamamlaması, OMODA’nın ise yeni D-SUV modeli OMODA 7’nin ön gösteriminin gerçekleştirildiği etkinlik, OMODA&JAECOO Global CEO’su Shawn Xu’nun katılımıyla İstanbul’da düzenlendi. Etkinlikte yapılan medya değerlendirmeleri ve kullanıcı paylaşımları sayesinde, JAECOO 7’nin farklı sürüş senaryolarındaki güvenilir performansı ve yüksek değerli deneyimi bir kez daha doğrulandı ve markanın itibarının temeli sağlamlaştırıldı. Etkinlikte ayrıca yepyeni premium SUV modeli OMODA 7 de resmi olarak duyuruldu. Bu dikkat çekici yeni modelin sahneye çıkışı, markanın tasarım, akıllı teknoloji ve güç aktarma sistemlerindeki kapsamlı evrimini simgeliyor. Yenilikçilikten güç alan OMODA&JAECOO, küresel gelişiminin yeni bir aşamasına giriyor.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA ve JAECOO, çok özel bir etkinlikle Türkiye’deki yeni döneme start verdi. Bu kapsamda JAECOO’nun Türkiye’deki ilk yılı için düzenlenen 1. Yıl Dönümü Kutlaması İstanbul’da görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, OMODA&JAECOO’nun Türk pazarındaki ilk yılındaki olağanüstü başarılarına tanıklık etmenin yanı sıra markanın kesintisiz ilerleyişi için de yeni bir sayfa anlamını taşıyor.

JAECOO 7 pazara güçlü bir giriş yaptı!

Markanın Türkiye’deki ilk yılını özetleyen bir video gösterimiyle başlayan etkinlik, JAECOO’nun, bu genç markanın hızlı büyümesini ve kararlı adımlarını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz bir yılda etkileyici bir başarı tablosu ortaya koyan marka, JAECOO 7 modeliyle 2025 yılında tüm premium içten yanmalı motorlu SUV modeller arasında satış şampiyonu olmakla kalmadı, aynı zamanda 4x4 içten yanmalı motorlu modellerde de satış listesinde zirveye yerleşti. Başarılı yetkili satıcı ağı yapılanmasıyla hızlı bir büyüme yaşayan JAECOO, tüm premium markalar arasında, yetkili satıcı sayısı açısından ilk üç arasında yer aldı. Bu başarılar, JAECOO 7’nin olağanüstü ürün gücünü ortaya koyarken, markanın doğru pazar stratejisini ve etkin uygulama kabiliyetini de gözler önüne sermiş oldu. JAECOO Müşteri Deneyimi Müdürü Burak Ağaoğlu’nun gerçek kullanıcı hikâyeleriyle devam eden etkinlikte katılımcılar, şehir içi yolculuklardan doğa maceralarına kadar farklı kullanım senaryolarında kullanıcıların aktardığı güvenilirlik, konfor ve yüksek değer sunan deneyimlerle, JAECOO 7 hakkında detaylı bilgiler edindi.

OMODA 7 yeni bir dönem başlıyor!

OMODA&JAECOO Global CEO’su Shawn Xu’nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin en önemli anlarından biri de OMODA 7 modelinin ön gösterimi oldu. OMODA’nın gelişim planlarını ve vizyonunu paylaşan Shawn Xu, OMODA&JAECOO’nun Türkiye pazarına daha fazla yatırım yapacağını; ürün, hizmet ve ağlarda kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştireceğini vurguladı. Shawn Xu, markanın en iddialı premium SUV modellerinden biri olan OMODA 7’yi tanıtarak etkinliğin atmosferini zirveye taşıdı. Geleceğe yönelik bir model olan OMODA 7, yalnızca tasarım ve teknolojideki sıçramayı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda markanın ürün inovasyonundaki yeni evrimini de simgeliyor. OMODA&JAECOO Global Tasarım Başkan Yardımcısı Steve Eum da etkinlikte hazır bulundu ve davetlilere yeni modelin ayrıntılı analizini sundu. Tasarım dilinden akıllı kabin deneyimine, yeni güç aktarma sistemlerinden estetik detaylara kadar OMODA 7, çağ ötesi bir cazibe sergileyerek geniş övgü topladı. Statik inceleme ve medya röportajları bölümünde konuklar, OMODA 7’yi yakından deneyimleyerek tasarımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Bu bölüm, aracın yenilikçi yönlerini daha somut biçimde hissetmelerini sağladı.

Yeni bir Türkiye efsanesi yazılıyor!

Bu yıl dönümü kutlaması, yalnızca geride kalan bir yılın başarılarının kanıtı olmakla kalmayıp aynı zamanda markanın geleceğe dair stratejik beyanı niteliği de taşıyor. OMODA 7’nin Türkiye lansmanı ile OMODA&JAECOO, güç ve inovasyonla yeni bir “Türkiye efsanesi” yazıyor.

OMODA&JAECOO’nun gençlerle birlikte daha iyi bir yaşam inşa etme vizyonu, önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu kapsamda OMODA, dünyanın en profesyonel premium SUV markası olmayı hedeflerken; JAECOO, şık ve zarif bir premium off-road markası olarak küresel ölçekte liderliği amaçlıyor. Bu farklılaştırılmış stratejiyle marka, 2025’te Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomotiv markası haline geldi. Ayrıca OMODA&JAECOO, otomotivin ötesine geçerek akıllı teknoloji alanında da inovasyonlar gerçekleştiriyor. AiMOGA ekibiyle ortaklaşa geliştirilen AiMOGA robotu, otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün örnek uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor ve markanın değer sınırlarını genişletiyor.