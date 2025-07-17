Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkâri olarak gerçekleşti.



İzmir’de 1 bin 676 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 artarak 1 bin 676 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 28,0 oldu.

İzmir’de 4 bin 311 konut el değiştirdi.İzmir’de ipotekli konut satışları 950 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,6 artarak 950 oldu. Haziran ayında satışı yapılan konutların yüzde 15,9’u ipotekli satış olarak gerçekleşti.



İzmir’de Haziran ayında yabancılara 23 konut satıldı

İzmir’de Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 23 olarak gerçekleşti. Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak bin 565 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.



Konut satışlarında Buca ilk sırada

İzmir'de 2025 yılı Haziran ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 677 konut satılırken Buca’yı 66 konut satışı ile Menemen, 538 konut satışı ile Karşıyaka, 497 konut satışı ile Torbalı, 386 konut satışı ile Çiğli, 361 konut satışı ile Konak, 345 konut satışı ile Bornova,341 konut satışı ile Karabağlar, 233 konut satışı ile Bayraklı ve 204 konut satışı ile Seferihisar takip etti.