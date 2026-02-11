Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet sitesinde yayımlanan yeni ihale ilanına göre, Papara Elektronik Para AŞ ile birlikte Papara Teknoloji AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ ve Papara Menkul Değerler AŞ’nin payları satışa çıkarılacak.

Satış işlemi, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesinde, Papara grubunun dört şirketini kapsayan satış için muhammen bedelin 4,27 milyar TL olarak belirlendiği belirtilmişti.