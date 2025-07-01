Avrupa'da yoğun sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İtalya'nın kuzeyindeki Bologna şehrinde bir inşaat sahasında 47 yaşındaki işçi, beton dökümü sırasında aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde birçok bölgede 31 Ağustos'a kadar günün en sıcak saatlerinde açık havada çalışma faaliyetleri yasaklandı. Roma, Milano ve Venedik de dahil olmak üzere 21 şehirde yüksek sıcaklık alarmı verildi. Roma'da 40 derecelerin üstü görüldü.

Selde 1 kişi yaşamını yitirdi

Ayrıca şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Frejus Nehri taştı. Torino'nun batısındaki turistik Bardonecchia komününde 70 yaşındaki 1 kişi, şiddetli yağışın yol açtığı selde araçtan indikten sonra sürüklenerek yaşamını yitirdi.

İklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olayları giderek daha sık ve yoğun görülürken, sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve seller birkaç gün arayla meydana geliyor.

Fransa'da 16 bölgede kırmızı alarm

Fransa'nın başkenti Paris'te ise yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Meteoroloji ajansı Meteo France, Val-d'Oise, Yvelines, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Essonne, Aude, Yonne, Loiret, Loir-et-Cher, Cher, Indre-et-Loire, Indre ve Vienne olmak üzere 16 bölge için kırmızı sıcak hava dalgası alarmı yayınladı. Başkent Paris'teki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin terası ziyaretçilere kapatıldı. Paris'te toplu taşıma araçlarında 30 bin şişe su dağıtılacağı belirtildi. Fransa Eğitim Bakanlığı da yüksek sıcaklıklar nedeniyle bin 350'ye yakın devlet okulunun kısmen veya tamamen kapatılacağını duyurdu.