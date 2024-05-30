Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Türk takımlarının sezona başlama tarihleri belli oldu. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Sarı-kırmızılılar, 20-21 Ağustos'ta ilk maçına çıkacak. Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos'ta çekilecek kurayla belli olacak.

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi 19 Haziran'da belli olacak ve ilk müsabakasına 23-24 Temmuz'da çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde rakibinin belli olacağı siyah-beyazlar, ilk maçını 22 Ağustos'ta yapacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor da Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 25 Temmuz'da oynayacak ve rakibi 19 Haziran'da belirlenecek.

RAMS Başakşehir ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler, 25 Temmuz'da ilk resmi müsabakasına çıkacak.