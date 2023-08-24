İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre şehirdeki barajların genel doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 31.25 oldu. Yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlarda hava sıcaklıkları nedeniyle rekor buharlaşma olması bekleniyor. Uzmanlara göre sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle İstanbul’da her gün on binlerce ton baraj suyu buharlaşıyor.

Sazlıdere Barajı’nda kaydedilen görüntülerde ise sıcak hava dalgasının nasıl etkili olduğu kamerada çekilen görüntülere yansıdı. Baraj çevresinde düşen su seviyesi nedeniyle dipte kalan atıklar gün yüzüne çıkıyor. Plastik atıklar, cam şişeleri, araba lastikleri ile dolan gölün çevresi için herhangi bir temizleme çalışmaları yapılmıyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları İSKİ verilerine göre en düşük Papuçdere yüzde 4.18 seviyesinde ve Kazandere ise yüzde 9.42 seviyesinde.

Doluluk oranı yüzde 10.66 seviyesine gerileyen Büyükçekmece Barajını doluluk oranı yüzde 15.4 seviyesine düşen Sazlıdere Barajı takip ediyor. Alibey Barajında yüzde 13.95 seviyelerine kadar düşen doluluk oranını Istrancalar Barajı yüzde 18.27 ile takip ediyor. Terkos Barajı’nda yüzde 17.52 oranına kadar su seviyesi geriledi. Elmalı Barajında doluluk yüzde 21.48 oranına düştüğü belirlendi. Darlık Barajı’nda ise yüzde 46.06 seviyesine kadar düştü. İstanbul’un yüzde 50 seviyesini geçen tek barajı olan Ömerli Barajında ise doluluk yüzde 64.54 olarak ölçüldü.