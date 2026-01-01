İstanbul’da ise ilk tatil haberi Şile’den geldi. Kent genelinde beklenen buzlanma riski nedeniyle gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede yarın okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak tarihli raporuna göre İstanbul’da gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma bekleniyor. Avrupa ve Anadolu yakasında yer yer görülen kar yağışı nedeniyle trafiğin de olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor.

İstanbul’da Tatil Açıklamaları: İlk Adım Şile’den Geldi

Şile Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Bu açıklama, “İstanbul’da kar tatili başlıyor” yorumlarına yol açarken, diğer ilçeler için resmi açıklama bekleniyor.

İTÜ’de Dersler Çevrim İçi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, beklenen buzlanma nedeniyle yarın derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Üniversite öğrencileri de kampüslerin kapalı olacağını doğruladı.

54 İlde Okullar Tatil Edildi

Yoğun kar yağışı, don, buzlanma ve tipi nedeniyle Adıyaman’dan Van’a, Erzurum’dan Gaziantep’e kadar 54 ilde okullar tatil edildi. Birçok şehirde kamu kurumlarında hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayıldı.

İstanbul’da Kar Tatili Olacak mı?

Şile’de alınan karar sonrası en çok merak edilen soru:

“İstanbul genelinde okullar tatil edilecek mi?”

Valilikten beklenen açıklamanın, gece saatlerinde hava şartlarına göre yapılması bekleniyor.

İstanbul’da Kar Tatili Beklentisi Artıyor