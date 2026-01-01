GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, yemekte yaptığı konuşmada sektörün önündeki fırsatlara değindi: "Lojistikte artık yapay zekâ ve büyük veri olmadan rekabet etmek mümkün değil. Üyelerimizi bu dönüşüme hazırlamak en önemli görevimiz."

Değirmenci, önümüzdeki dönemde yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik alanlarının da önem kazanacağını belirterek, derneğin bu konularda üyelerine rehberlik etmeye devam edeceğini ifade etti. AB Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda antrepo sektörünün de bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi.

Sektördeki dayanışmanın önemine de vurgu yapan Değirmenci, "Birlikte hareket ettiğimizde sesimiz daha güçlü çıkıyor. 2026'da da bu dayanışmayı sürdüreceğiz" dedi.