Perakende Fiyatlarda Yıllık Yüzde 55,27 Artış

Perakende fiyat hareketlerini yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Aralık ayına göre yüzde 55,27 oranında artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yıllık bazda yüzde 40,64 oranında arttı.

Aylık değişimde ise konut harcamalarındaki yüzde 4,55’lik artış dikkat çekerken, diğer harcama gruplarında da artışlar gözlendi.

Harcama Gruplarındaki Artışlar

Aralık 2024’te perakende fiyatlarda aylık bazda en fazla artış konut harcamalarında yüzde 4,55 olarak kaydedildi. Onu yüzde 2,34 ile kültür, eğitim ve eğlence harcamaları, yüzde 1,13 ile ev eşyası harcamaları izledi. Gıda harcamaları yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 0,54 oranında arttı.

Diğer harcamalar grubunda ise artış yüzde 0,15 ile sınırlı kaldı.

Toptan Fiyatlarda Çeşitli Gruplarda Değişimler

Toptan eşya fiyatlarında, mensucat (yüzde 4,26), inşaat malzemeleri (yüzde 2,87) ve yakacak-enerji maddeleri (yüzde 2,74) gruplarında artışlar dikkat çekti. Ancak işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,61 oranında düşüş yaşandı.

Enflasyonun Genel Görünümü

İstanbul’da perakende fiyatlardaki yıllık yüzde 55,27’lik artış, temel harcama gruplarındaki fiyat yükselişleriyle şekillendi. Özellikle konut ve enerji gibi kritik alanlarda görülen artışlar, enflasyonun geniş bir alanda etkili olduğunu gösteriyor.

Ekonomistlere göre, önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının seyrini izlemek ve alınacak ekonomik tedbirlerin etkisini değerlendirmek önemli olacak. İstanbul'daki bu enflasyon oranı, ülke genelindeki fiyat artışlarına dair de önemli bir gösterge niteliği taşıyor.