Teklife göre; İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları ile taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 20 oranında artış yapılması planlanıyor. Yeni tarifelerin 16 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Elektronik bilet ve abonman ücretleri artıyor

Düzenleme kapsamında elektronik tam bilet ücretinin 35 liradan 42 liraya çıkarılması teklif edildi. “Mavi Kart” olarak bilinen aylık abonman ücretinin ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükseltilmesi istendi.

Taksi tarifesine zam

Teklifte taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya çıkarılması yer aldı. Kilometre başına ücretin 36,30 liradan 43,56 liraya, saatlik zaman tarifesinin 453,71 liradan 544,45 liraya yükseltilmesi planlanıyor. Kısa mesafe ücreti ise 175 liradan 210 liraya çıkarılacak.

Minibüs ücretlerinde yeni rakamlar

Minibüslerde “indi-bindi” olarak bilinen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya yükselecek.

4–7 kilometre arası: 34 liradan 41 liraya

7–11 kilometre arası: 35 liradan 42 liraya

11–15 kilometre arası: 36 liradan 43 liraya

15–20 kilometre arası: 39 liradan 47 liraya

Öğrenci ücreti ise 21 liradan 25 liraya çıkarılacak.

Okul servisleri ve sosyal tesisler de kapsamda

Okul servislerinde 0–1 kilometre arası ücretin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Öte yandan İBB’ye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menüsü fiyatının da yüzde 27,27 artışla 550 liradan 700 liraya çıkarılması istendi.

Zam teklifinin, İBB Meclisi’ndeki görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.