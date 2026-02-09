Ümraniye Belediyesi ev sahipliği ve Ümraniye Rizeliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 11'inci Hamsi ve Kültür Festivali, Ümraniye Santral Meydan'da gerçekleştirildi. Zaman zaman etkili olan yağışa rağmen yoğun katılımla düzenlenen festivalde vatandaşlar yöresel lezzetleri tadarak, folklor gösterilerini izleyerek ve kemençe eşliğinde horon teperek etkinliğin tadını doyasıya çıkardı.

Öte yandan müzisyenler Şeref Akgün, Erol Şahin ve Murat Köse canlı performanslarıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca Ümraniyelilere 5 ton hamsi dağıtılırken, düzenlenen hamsi yeme yarışması ise eğlenceli görüntülere sahne oldu.





"Hamsi yediğin zaman hayata daha güzel bakarsın"

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, festivalin Ümraniyeliler tarafından çok sevildiğini ve yoğun bir talep gördüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hamsi ve Kültür Festivali'nin 11'incisini düzenliyoruz, 11 senedir yapıyoruz bunu. Hamsi başka bir balık, bütün Türkiye'nin ve 86 milyon insanımız hamsi yiyebilir ve yiyor da. Zaten burada görüyorsunuz sadece Karadenizliler yok, bütün Ümraniyeli komşularımız geldiler hamsi yiyorlar. Hamsi yediğin zaman kafan çalışır, hamsi yediğin zaman hayata daha güzel bakarsın, pozitif bakarsın, empati yaparsın. Bu sebeple bu festivaller birlik ve beraberliğimizi daha iyi pekiştiriyor. İyi ki hamsi var, iyi ki Ümraniyeliler var."





"Burada birlik beraberlik ve dayanışmaya vesile olmak adına toplanıyoruz"

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik festivalle ilgili olarak, "Ümraniye'de 11'incisi düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali'ne hoş geldiniz. Bugün burada gerçekten Karadeniz mutfağının muhteşem bir ürünü olan hamsinin etrafında, kemençe ve horonun etrafında, birlik beraberlik ve dayanışmaya vesile olmak adına toplanıyoruz" diye konuştu.



"Hamsi her zaman tavada olur ama bugün burada başrolde"

Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci etkinlikle ilgili düşüncelerini, "Ümraniye'deki bu şölene ortak olan değerli misafirlerimize davetimize icabet ettikleri için Ümraniyeli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hamsi her zaman tavada olur ama bugün burada başrolde. Dolayısıyla hamsinin lezzetini, bereketini ve paylaşma bilincini bugün burada hep beraber yaşayacağız" şeklinde ifade etti.





"Buranın halkı adına çok güzel bir festival oluyor"

Festivale katılan vatandaşlardan Zeliha Yazıcı, etkinlikten memnun olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla sohbet ede ede bekliyoruz, heyecanlıyız. Evde yesek bile buradakinin yerini tutmuyor. 2 sene önce de gelmiştim, çok güzeldi" dedi. Figen Özarslan ise, "Bu ikinci gelişim, gerçekten buranın halkı adına çok güzel bir festival oluyor. Uzakta olanlara da bu festivali kesinlikle tavsiye ederim, Ümraniye'ye gelin Ümraniye'mizde her şey var. Belediye başkanımız İsmet Yıldırım'a da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Kuvvetli sağanak yağışa rağmen etkinlik alanında bulunan Ümraniyeli vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı. Etkinlik, horon ve kemençe oyunlarının ardından sona erdi.

Ümraniye 11'inci Hamsi ve Kültür Festivali'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmed Emin Özkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci, federasyon başkanları, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.