Kurak bir dönem geçiren mega kent İstanbul'da son etkili olan yağışlı hava mega kente su sağlayan barajlara can suyu olmaya devam ediyor. Son 2 günde sağanak yağmur etkili oldu. Yağışların etkisiyle barajlardaki su oranı ise hızla yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 31,03’a yükseldi. 17 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olurken, son yağışlarla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 5,56 arttı.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 38,59

Büyükçekmece Barajı yüzde 16,07

Darlık Barajı yüzde 45,21

Elmalı Barajı yüzde 73,79

Istrancalar Barajı yüzde 32,96

Kazandere Barajı yüzde 14,09

Ömerli Barajı yüzde 55,02

Pabuçdere Barajı yüzde 8,86

Sazlıdere Barajı yüzde 12.85

Terkos Barajı yüzde 16,1 "