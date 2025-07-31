Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 9.91 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Silivri açıkları olan sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.

Depremin ardından uzmanlar, Marmara Denizi’nde meydana gelen bu tür küçük çaplı depremlerin bölgedeki fay hatlarının hareketliliğine işaret ettiğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmasının önemine dikkat çekti.