Hava soldırısıyla yerle bir olan hastane enkazı altında halen çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAMUOYU DUYURUSU

Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran İsrail'in kanlı saldırısı sonrası tepkiler artıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi de konuyla ilgili kamuoyu bildirisi yayımladı.

Kamuoyuna duyuru başlığıyla verilen mesajdu şu ifadeler yer aldı

İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu olarak tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve insani değerlerle bağdaşmayan, halkların yaşam hakkını ortadan kaldıran, tüm inançlara mensup halkların dur dediği eylemlerin ivedilikle sona ermesini diliyoruz. Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasını ve İsrail Devleti tarafından Gazze halkının insani ihtiyaçlarına ulaşmada yaşatılan sıkıntının bir an önce ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. İnsan hakları ve uluslarası hukuk normları çerçevesinde hareket edilmesini bekliyor, sivillerin katledilmesi, hastanelerin bombalanması gibi savaş suçlarının ortadan kalkmasını istiyoruz. Faili kim olursa olsun ayırım gözetmeksizin kadın, çocuk, yaşlı ve sivil insanları öldürmek vahşettir. Tüm ülke kanunlarında dokunulmazlığı olan sağlık kuruluşlarını hedef almak bombalamak ise en büyük insanlık suçudur. İsrail bu vahşeti sadece Filistin’e karşı değil tüm insanlığa karşı işlemektedir. Şiddetle kınıyoruz.

Üniversite, kamuoyu duyurusunu İngilizce ve Arapça olarak da sosyal medya hesaplarından paylaştı.