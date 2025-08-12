İŞTE O YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER:

▪️Bismillahirrahmanirrahim. Bu sözlerim size ulaştıysa bilin ki, İsrail beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başardı. Allah’a yemin ederim ki, gözlerimi açtığım günden beri, Cibaliye Mülteci Kampı’nın dar sokaklarında halkıma destek olmak ve onların sesi olmak için tüm gücümü harcadım.



Dileğim, Rabbimin ömrümü uzatması ve ailemle, sevdiklerimle birlikte işgal altındaki asıl yurdumuz, Aşkelon’a –"Mecdel"– dönmekti. Fakat Allah’ın takdiri önce geldi, hükmü geçerli oldu.



▪️Hayatım boyunca acıyı iliklerime kadar hissettim, kaybı ve yıkımı defalarca tattım. Buna rağmen bir gün bile gerçeği çarpıtmadan, olduğu gibi aktarmaktan geri durmadım.



▪️Allah şahit olsun ki, biz öldürülürken susanlar, bizi kuşatanlar ve çocuklarımızın, kadınlarımızın parçalanmış bedenleri yüreklerini sızlatmayanlar bu katliamın sorumlularıdır.



▪️Vasiyetim şudur: Filistin’e sahip çıkın. Müslümanların tacındaki mücevher, özgürlük aşığı her yüreğin atışıdır o. Filistin’in mazlum çocuklarını unutmayın Onlar ki hayal kurmaya, güven içinde yaşamaya vakit bulamadan, İsrail bombalarıyla binlercesi toprağa verildi.



▪️Sizi zincirler susturmasın, sınırlar durdurmasın Özgürlük güneşi, mazlum ülkemizin üzerine doğana dek köprü olun.



▪️Aileme sahip çıkın. Sevgili kızım Şam: Hayalini kurduğum gibi büyüdüğünü göremedim. Oğlum Salah: Ona omuz verip yol arkadaşı olmayı diledim, artık o bayrağı devralacak. Canım annem: Duası kalkanım, yolu aydınlığım oldu. Allah sabır versin. Eşim, hayat arkadaşım Ümmü Salah Beyan: Savaş ayırdı, ama kökleri derin bir zeytin ağacı gibi dimdik durdu, emaneti onurla taşıdı.



▪️Onların yanında olun, Allah’ın izniyle onlara güç verin. Ben, ilkemden dönmeden, Allah’ın hükmüne razı olarak, O’nun huzuruna kavuşma inancıyla gidiyorum.



▪️Ya Rabbi, beni şehitler zümresine kat, geçmişimi ve geleceğimi bağışla, kanımı halkımın özgürlük yolunu aydınlatan bir ışık eyle.



▪️Beni affedin, bana dua edin. Ben sözümü bozmadım, davamdan dönmedim. Gazze’yi unutmayın. Beni de rahmet dualarınızdan eksik etmeyin."