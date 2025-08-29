“Taktiksel ateşkes” kaldırıldı

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, geçen ay insani yardım geçişlerine izin vermek amacıyla duyurulan günlük “taktiksel ateşkes”in Gazze Şehri için artık geçerli olmayacağı bildirildi. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze Şehri, tehlikeli savaş bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

Mahalleler yıkılıyor, siviller kuşatma altında

İsrail birliklerinin Gazze Şehri’nin iç kesimlerine doğru ilerlediği ve çok sayıda mahallenin yerle bir edildiği aktarıldı. Kentin en yoğun nüfuslu bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin güvenli bir şekilde tahliye edilemediği, sivillerin bombardıman altında çaresiz bırakıldığı bildiriliyor.

Rehine haberi

İsrail basını, ordu birliklerinin operasyon sırasında bir rehinenin cansız bedenine ulaştığını yazdı. Ölen kişinin, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğu belirtildi.

Hamas: “Savaş suçu işleniyor”

Hamas, Gazze’nin ele geçirilmesi yönündeki kararın uluslararası hukuk açısından açık bir savaş suçu olduğunu vurguladı. Hareket, İsrail’in işgal planı kapsamında sivilleri zorla göç ettirmesini de “soykırımın devamı” olarak nitelendirdi.

İşgal planının şartları

İsrail güvenlik kabinesinin daha önce onayladığı plana göre, işgalin sona ermesi için beş şart öne sürülmüştü:

Hamas’ın tamamen silahsızlandırılması,

50 rehineden hayatta olan 20’sinin iadesi,

Gazze Şeridi’nin bütünüyle silahsız hale getirilmesi,

İsrail’in Gazze’nin tümünde kontrol sağlaması,

Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir idarenin kurulması.

Kabine planında, sivillerin tahliyesinin 7 Ekim 2025’e kadar tamamlanması hedefleniyordu.

BM’den uyarı: 1 milyon kişi yeniden göç edecek

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in işgal planı nedeniyle 1 milyona yakın Filistinlinin zorla yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ajans, Gazze’de halihazırda insani krizin derinleştiğini ve kitlesel göçün bölgeyi tamamen yaşanmaz hale getireceğini vurguladı.