Ancak patlamaya dair ilk açıklamalar uluslararası basından ve bölgedeki güvenlik kaynaklarından geldi. Reuters’a konuşan iki Suriyeli güvenlik kaynağı, saldırının hedefinin Suriye Savunma Bakanlığı olduğunu belirtti. Kaynaklar, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etti.

İsrail ordusu da kısa süre içinde konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Şam’daki askeri karargahın giriş kapısı hedef alındı" denildi. İsrail tarafından saldırının detaylarına ilişkin başka bir açıklama yapılmazken, hedef alınan askeri karargahın kimliği ve vurulan noktanın önemi tartışma konusu oldu.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Suriye yönetimi saldırıya dair resmi bir açıklama yapmadı. Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Patlamanın yaşandığı alanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, halk arasında tedirginlik yaşandığı bildiriliyor.

Bu saldırı, İsrail’in son dönemde Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere yönelik düzenlediği operasyonların devamı olarak yorumlanıyor. Analistler, bölgede gerginliğin daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.