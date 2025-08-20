“Gideon’un Savaş Arabaları B” adı verilen yeni askeri operasyon kapsamında yaklaşık 60 bin yedek askerin orduya çağrılacağı bildirildi.

Netanyahu’nun Planı Resmen Devrede

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından sunulan işgal planı, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve üst düzey komutanların katılımıyla geçtiğimiz hafta sonu detaylandırıldı. Dün gece Savunma Bakanı Katz’a sunulan plan, herhangi bir değişiklik yapılmadan onaylandı. İsrail’in Gazze Şehri’ni işgal etme hedefinin artık operasyonel aşamaya geçtiği belirtiliyor.

Operasyonun Adı: Gideon’un Savaş Arabaları B

Yeni işgal planı, İsrail ordusunun 17 Mayıs’ta başlattığı ve halihazırda Gazze’nin kuzey ve orta bölgelerinde yürüttüğü "Gideon’un Savaş Arabaları" operasyonlarının devamı niteliğinde. Ancak bu kez hedef Gazze Şehri’nin kalbi olacak. İsrail kaynaklarına göre “B” eki, işgalin ikinci ve daha büyük aşamasını simgeliyor.

60 Bin Yedek Asker Çağrılıyor

Savunma Bakanı Katz’ın onayının ardından harekete geçen İsrail ordusu, yaklaşık 60 bin yedek askeri göreve çağırma hazırlıklarına başladı. Güvenlik kaynakları, çağrılan yedek askerlerin tamamının doğrudan işgal operasyonuna katılmayacağını, ancak lojistik, destek ve güvenlik bölgelerinde görevlendirileceğini ifade etti.

Yedek askerlerin göreve başlamadan en az iki hafta önce bilgilendirileceği bildirildi. Bu süre zarfında hem askeri hem de insani hazırlıkların eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi.

Gazze’de 1 Milyon Kişilik “İnsani Hazırlık”

İşgal planı sadece askeri boyutuyla değil, sivil nüfus üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. Katz, Gazze Şehri’nden güney bölgelere zorunlu göç etmesi beklenen yaklaşık 1 milyon Filistinli sivil için “insani hazırlıkları” da onayladı. Bu hazırlıkların nasıl bir kapsamda yürütüleceği, sivil altyapı ve yardım planlarının detayları ise açıklanmadı.

Ateşkes Bozulmuştu, İşgal Derinleşiyor

İsrail, 18 Mart’ta yürürlükteki geçici ateşkesi tek taraflı olarak bozmuş, ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nde kalıcı işgali hedefleyen saldırılarını “Gideon’un Savaş Arabaları” kod adıyla başlatmıştı. Yeni onaylanan "B" operasyonu ise bu sürecin en kapsamlı ve kritik aşaması olarak görülüyor.

Uluslararası Endişe Artıyor

Uluslararası kamuoyu, özellikle sivillerin yerinden edilmesi riskine karşı ciddi endişe duyuyor. İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler, Gazze’de halihazırda yaşanan insani krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunurken, İsrail hükümeti bu süreci “güvenlik odaklı bir yeniden yapılandırma” olarak tanımlıyor.

Netanyahu hükümeti ise, “terör tehditlerini ortadan kaldırmak” amacıyla yürütülen bu operasyonların, bölgesel güvenliğin yeniden tesisi için gerekli olduğunu savunuyor.