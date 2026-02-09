Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen ve Meclis lokantasında çalışan sanıkların yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında 4’ü tutuklu bulunan toplam 5 sanık hakkında, tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların mevcut delil durumu, tutukluluk süreleri ve dosya kapsamını değerlendirdi. Heyet, sanıkların uzun süredir tutuklu bulunmasını ve sabit ikametgâh sahibi olmalarını dikkate alarak tutuklu 4 sanığın adli kontrol şartlarıyla tahliyesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan sanığın da mevcut halinin devamına karar verildi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya meclis lokantasında çalışan tutuklu sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Recep Seven ile tutuksuz sanık Ramazan Çetin katıldı. Mahkeme hakimi bu celse sanıkların dinleneceğini bildirerek tutuklu sanık Durmuş Uğurlu'ya söz verdi.



"İşlemediğim taciz suçundan cezaevinde bulunmaktayım"

Uğurlu, "Eşim ve çocuğum dışarıda mağdurlar. 2 aydır işlemediğim taciz suçundan cezaevinde bulunmaktayım. Söyleyecek bir şeyim yok başka" dedi.

Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu ise cinsel amaçlı mesaj atmadığını iddia ederek, stajyerin mesaj tarihinde TBMM'de olmadığını söyledi. Tutuklu sanık Recep Seven ise savunmasında "38 yıldır Meclis'te görev yaptım. Öğrenci yetiştirerek bugünlere geldim. 2 aydır neden cezaevindeyim anlamıyorum" dedi. Tutuklu sanık Halil İlker Güner ise 15 yıldır Meclis'te çalıştığını ifade ederek, "Bugüne kadar hiç böyle bir suça karışmadım, bir kez bile ikaz almadım. Ailem perişan halde, yuvam dağılmak üzere" ifadelerinde bulundu.

Tutuklu sanık Ramazan Çetin de mahkemeden tahliyesini istedi. Beyanların ardından söz alan cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların üzerine atılı suçlamalar nedeniyle tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi

Tutuklu sanıklar tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, 4'ü tutuklu 5 sanığın tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verip, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.