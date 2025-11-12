İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan yaklaşık 200 Hamas üyesinin sürgün edilmesine yönelik bir uzlaşma sağlandığı iddia edildi.

İddiaya göre, ismini açıklamayan bir İsrail Güvenlik Kabinesi yetkilisi, iki ülkenin Hamas üyelerinin Gazze dışına çıkarılması konusunda prensip anlaşmasına vardığını belirtti. Ancak, bu kişileri kabul edecek bir ülkenin henüz bulunamadığı için planın ilerlemediği ifade edildi.

Söz konusu mutabakatın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçtiğimiz gün yapılan görüşmede gündeme geldiği öne sürüldü.

ABD'den yalanlama

Suudi Arabistan merkezli bazı medya organları ise, Jared Kushner’in Gazze’deki İsrail destekli “Halk Güçleri” adlı grubun lideri Yasir Ebu Şebab ile gizli bir görüşme yaptığını iddia etmişti. Haberlere göre bu toplantı, İsrail’in Kiryat Gat kentinde kurulan Gazze Ateşkes İzleme Merkezi’nde gerçekleşmiş ve Refah’taki Hamas üyelerinin bölgeden çıkarılma planı ele alınmıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Yakın Doğu İşleri Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları sert bir dille yalanladı. Açıklamada, “Bu haber sahte. Böyle bir görüşme gerçekleşmedi” ifadeleri yer aldı.

İsrail ve ABD tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.