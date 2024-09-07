Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da Türk Kökenli ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Saldırının kınandığı açıklamada, "Bu iğrenç eylem, işgalcilerin Filistin halkıyla dayanışma içinde olanlara karşı işlediği suçların bir parçasıdır. Bu eylemler, sistematik ve süregelen eylemlerdir ve hem işgal güçleri hem de yerleşimciler tarafından işlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sırasında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum. Uzun yıllardır soykırımcı politika ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçların hesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD'den İsrail'de öldürülen Türk aktivist Eygi için taziye mesajı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, bugün İsrail askeri tarafından öldürülen Türk Kökenli ABD vatandaşı aktivist Aysenur Ezgi Eygi'ye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşı olan Aysenur Eygi'nin trajik ölümünden haberdarız. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Türk Kökenli ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew yaptığı açıklamada, “Bugün Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşı olan Aysenur Eygi'nin trajik ölümünden haberdarız. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Eygi'nin ölümüne ilişkin daha fazla bilginin toplandığını belirten Lew, “Daha fazla bilgi edindikçe daha fazla şey söyleyeceğiz. Amerikan vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha yüksek bir önceliğimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan 26 yaşındaki Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulmuştu. Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi’ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir” dedi.