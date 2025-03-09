İsmail Kartal, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden biri olarak, bugüne kadar birçok derbi deneyimi yaşamış ve büyük başarılara imza atmıştı. İran'a transfer olduktan sonra, Persepolis'teki ilk derbisinde galip gelerek hem teknik becerisini hem de deneyimini konuşturdu.

Maç sonrasında konuşan İsmail Kartal, "Türkiye'de de çıktığım derbilerin çoğunu kazanan biriyim. Burada da aynı motivasyonla çalışıyorum ve takımımı galibiyete taşıdığımız için mutluyum. Taraftarlarımızın gösterdiği destek çok değerli. Bu galibiyet, bizim için önemli bir moral kaynağı olacak," ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, İran futbolunda kısa süre içinde büyük bir etki yaratmaya devam ederken, bu galibiyetin hem kendisi hem de Persepolis için dönüm noktası olacağı düşünülüyor.