Kiralama işlemleri, öncelikle arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, ilgili il müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı aranıyor.

Kiralama sürecinde, öncelikli gruplardan birden fazla başvuru olması durumunda en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer başvuru sahiplerinden en yüksek teklifi verene kiralama hakkı tanınacak. Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşmeler feshedilecek ve kiracılar bir sonraki ihalelere alınmayacak.

Kira bedelleri, arazi komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Kiralanan arazilerin kira bedeli doğrudan arazi sahiplerine ödenecek. Malike ulaşılamaması halinde bedel, kamu bankalarında açılacak özel hesaplarda nemalandırılacak. Bu uygulamanın, yalnızca mal sahiplerine ek gelir sağlaması değil, aynı zamanda yıllık yaklaşık 75 milyar liralık ekonomik katkı yaratması bekleniyor.

İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından açıklanacak listeler, arazi sahipleri tarafından 5 gün içinde kontrol edilmeli ve itiraz edilmemesi halinde kiralama durumu kesinleşecek. Kiralama sezonu boyunca, araziler kayıt sistemlerine işlenecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Bakanlık yetkilileri, bu adımla hem tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanmasını hem de ülkenin gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.