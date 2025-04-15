Meteoroloji’den alınan son tahminlere göre, Türkiye’nin doğu bölgeleri çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur beklenirken; Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde de sağanak yağışlar görülecek. Özellikle sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak’ta yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kar ve Don Uyarısı!

İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Cuma Günü Dikkat!

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca genel olarak artış göstermesi bekleniyor ancak Meteoroloji uzmanları, Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde yeniden kuvvetli yağışların etkili olacağı uyarısında bulunuyor.

Havaların kısa süreli ısınmasına aldanmamak gerektiğini belirten yetkililer, ani hava değişimlerinin özellikle kırsal kesimlerde tarım faaliyetlerini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların ve çiftçilerin güncel hava durumu verilerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.