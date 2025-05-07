Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı vergi sistemi değerlendirmelerine destek vererek, iş dünyasının bu konuda ortak bir ses oluşturduğunu söyledi. ATO olarak vergi reformuna ilişkin taleplerini uzun süredir dile getirdiklerini hatırlatan Baran, özellikle dolaylı vergilerin yüksekliğinin işletmeleri zor durumda bıraktığını vurguladı.

"Dolaylı Vergiler Rekabet Gücünü Azaltıyor"

Mevcut vergi yapısının, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Baran, bu durumun hem vergi adaletini zedelediğini hem de işletmelerin rekabet kabiliyetini olumsuz etkilediğini belirtti. Vergi sisteminin sadeleştirilmesi, tek oranlı hale getirilmesi ve gelir dağılımını gözeten adil bir yapıya kavuşturulmasının önemine değindi.

Kayıt Dışılık Sorununa Vurgu

Türkiye ekonomisinin en büyük problemlerinden birinin kayıt dışılık olduğunu ifade eden Baran, “Kayıt dışı ekonomi, kayıtlı işletmelerin emeğini haksız rekabetle törpülüyor. Denetimler ise sadece kayıtlı mükellef üzerinde yoğunlaşıyor, bu da dürüst çalışan işletmelerin moralini bozuyor” dedi.

"Vergi Afları Sisteme Zarar Veriyor"

Sık sık çıkarılan vergi aflarının, hem vergiye uyumlu mükellefi hem de sistemin güvenilirliğini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Baran, “Af beklentisi, vergi ödeme alışkanlıklarını zayıflatıyor. Vergi sistemine olan güveni sarsıyor. Bu durum, ne gelirleri artırıyor ne de mükellefleri motive ediyor. Vergi sistemi, vatandaşlık görevini esas alarak, iş dünyasıyla uyumlu ve makul bir çerçevede işletilmelidir” ifadelerini kullandı.

Baran, reform odaklı bir yaklaşımla Türkiye'nin daha adil ve sürdürülebilir bir vergi yapısına kavuşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.