GNC MAKİNA’DA ÜST DÜZEY ATAMA

İş ortaklarının stratejik kararlarında yer alarak, üretim süreçlerine katma değer sağlayan GNC Makina, genel müdür pozisyonuna Emre Seçkin’i atadı... GNC Makina bu seçim sonrasında ilk kez profesyonel bir yönetici ile yoluna devam edecek.

Sektörün ihtiyaçlarını doğru tespit ederek çözüm üreten GNC Makina, yaygın servis ağı ve saha avantajıyla üretim sanayisine katma değer sağlıyor. İş ortaklarının, verimliliğini en üst seviyeye taşımayı iş hedefi haline getiren GNC Makina, kurumsallaşma sürecinde de önemli adımlar atarak hedefine doğru yürüyor. Kurum sahiplerine ‘hızlı ve güvenli’ bir şekilde stratejik destek veren GNC Makina, genel müdür pozisyonuna Emre Seçkin’i atadı. GNC Makina ekibinde 2019 yılının ekim ayından bu yana ‘Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü’ görevini yürüten Emre Seçkin, bu atamayla birlikte GNC Makina’nın ilk profesyonel genel müdürü oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Emre Seçkin, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki İşletme yüksek lisansının (MBA) ardından iş hayatına başladı. Borusan Otomotiv’de hem yerel hem de bölgesel düzeyde yöneticilik yapan Seçkin, daha sonra kendi firmasını kurarak ‘Yönetim Danışmanlığı’ hizmeti sundu. Yeniden profesyonel hayattaki yerini alan Seçkin, genel müdür olarak görev aldığı Piyalepaşa Otomotiv’den sonra, 2019 Eylül’ünde GNC Makina ekibine katıldı. ‘GNC Makina Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü’ görevinde bulunan Emre Seçkin, 1 Ekim 2020 tarihinden bu yana GNC Makina Genel Müdürü olarak yeni görevini sürdürüyor.

Emre Seçkin yeni görevini, tüm GNC Makina çalışanlarının katıldığı bir törenle, kurucu ortaklardan Gökhan Yıldız’dan devir aldı. Vizyoner kişiliği ile tanınan ve GNC Makina’yı bugünkü konuma taşıyan Gökhan Yıldız, Emre Seçkin’e iyi dileklerini ileterek yönetim kurulundaki yerine geri döneceğini bildirdi.